Arrestan a mujer sin hogar por amenazar empleado

shares ShareTweetSavePostSend Una mujer sin hogar enfrenta cargos de robo y asalto con arma mortal. La poliía de chico dice que "cora reith" de 67 años de edad amaó a un empleado de rite aid con un cuchillo y amenaó con matarlos. Los oficiales dicen que el empleado de la tienda en mangrove avenue intenó evitar que reith robara un carrito. Los oficiales encontraron y arrestaron a "reith" en un campamento para personas sin hogar en el parque bidwell. Ese empleado no resuló herido. ###





