Foothill High School regresa a instrucción en línea Video Credit: KHSL - Published 1 day ago

shares ShareTweetSavePostSend Casos ### la escuela foothill high school en palo cedro regresara a las clases completamente en ínea temporalmente. El director steve abbot dice que han tenido 14 casos positivos en lasúltimas dos semanas y varios estudiantes y personal estan en aislamiento porque han tenido contacto con personas infectadas. Planean regresar a clases en persona hasta el 30 de noviembre. De los 58 maestros, suficientes estan enfermos o en aislamiento al grado que no pueden mantener clases en persona.





