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Bars, restaurants once again look at tightened COVID-19 restrictions

Video Credit: KMBC - Duration: 00:56s - Published
Bars, restaurants once again look at tightened COVID-19 restrictions
Bars and restaurants are once again looking at tightened COVID-19 restrictions.

AND EVENT SPACE IN DOWNTOWN.ROCHESTER BREWING AND ROASTINGCOMPANY HAS BEEN IN DOWNTOWNKANSAS CITY FOR A YEAR OPERATINGAT 50% CAPACITY FOR MONTHS.WE PUT SO MUCH TIME AND SO MUCHENERGY AND SO MUCH MONEY.I’VE NOT ONLY OUR MONEY BUT OFOUR INVESTORS MONEY THAT IT’SREALLY HARD NOT TO SEE THATGROWTH THE COMPANY’S BIGGESTMARKETING TOOL THIS EVENT SPACEWITH THE NEW COVID-19RESTRICTIONS.ALL OF THOSE EVENTS ARE NOWCANCEL.WE HAVE TO LOOK AT OUR BUSINESSMODEL AND SEE WORKS FOR US ANDSEE WHAT WE CAN DO TO STAYSUCCESSFUL.STAY HERE AND TO KEEP OUREMPLOYEES SAFE AND THE SAFETY OFOUR CUSTOMERS.PHILIP SAYS RECENTLY.HE’S NOTICED CUSTOMERS HAVEBECOME MORE COMFORTABLE DININGAND WORKING OUTSIDE OF THEIRHOME.HE SAID HE’S UNCERTAIN IF THATWILL CHANGE WITH THE NEWRESTRICTIONS IN PLACE REPORTING




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