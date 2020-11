Regresa la lluvia mañana Video Credit: KHSL - Published 5 minutes ago Regresa la lluvia mañana Actualmente un sistema de alta presión se sigue desplazando hacia el este. Mientras tanto un sistema de baja presión se está generando en el Golfo de Alaska y moviéndose en dirección sureste. Este genera nuevamente la posibilidad de lluvia el martes. Lluvias entre ligeras y moderadas para el Valle y la zona montañosa entre lluvias moderadas y fuertes. 0

Esta semana con temperaturas de 4 a 8 grados por encima de lo normal. Temperaturas áximas en el valle: altos 60's, bajos 70's temperaturas áximas en las montañas: mediados 50's, bajos 60's actualmente un sistema de alta presón se sigue desplazando hacia el este. Mientras tanto un sistema de baja presón se esá generando en el golfo de alaska y movéndose en direccón sureste. Este genera nuevamente la posibilidad de lluvia el martes. Lluvias entre ligeras y moderadas para el valle y la zona montañosa entre lluvias moderadas y fuertes. Tenemos una advertencia de tormenta invernal para la parte oeste de la sierra que entra en efecto el martes de las 10 am hasta 6 pm el mércoles. Pueden esperar entre 1 a 2 pulgadas de nieve por encima





