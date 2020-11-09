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Answering COVID-19 questions

Video Credit: 41 Action News - Duration: 06:22s - Published
Answering COVID-19 questions

Answering COVID-19 questions

Dr. Dana Hawkinson talks about the rise in COVID-19 cases and hospitalizations in the area.

COVID-19 CASES ARESKYROCKETTING IN THEKANSAS CITY AREA--LEAVING HOSPITALSSHORT ON SPACE.THIS MORNING-- WE AREJOINED LIVE WITH DOCTORDANA HAWKINSON WITHTHE UNIVERSITY OFKANSAS HEALTH SYSTEMTO LOOK MORE INTO THIS.DOCTOR-- JUST IN YOURHOPSITAL ALONE PATIENTSWITH ACUTE INFECTIONSHAS MORE THAN DOUBLEDOVER THE LAST TWOWEEKS--THE NUMBER OF PEOPLEIN INTENSIVE CARE HASALSO DOUBLED--AS MORE PEOPLE GETINCTED-- WHERE DOESYOUR HOSPITAL GO FROMHERE-- ESPECIALLY DOWNTHE LINE TWO OR THREEWEEKS FROM NOW?DOCTOR HEARING THESERISING NUMBERS CAN BEALARMING--HAS IT GOTTEN TO THEPOINT WHERE WE NEED TORE-CONSIDER DOINGTHINGS AS SIMPLE ASGOING TO THE GROCERYSTORE?WE WANT TO ASK YOUABOUT SOME GOOD NEWSIN THE PANDEMIC--BIOTECH COMPANYMODERNA SAYS EARLYANALYSIS FROM PHASETHREE TRIALS SHOWS ITSVACCINE IS MORE THAN94-PERCENT EFFECTIVE ATPREVENTING INFECTION.NOW WE HAVE TWOVACCINES THAT ARESEEING POSITIVERESULTS-- DOES THISCHANGE THE TIMELINE ANYFOR YOU?DOCTOR HAWKINSONTHANK YOU SO MUCH FOR




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