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New York City to stop in person learning

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:32s - Published
New York City to stop in person learning

New York City to stop in person learning

New York has decided to place their children online temporarily as they see a cases rise in the state.

UNDERWAY TO RETAIN ALL THESE NEWANGLERS AND BOATERS.TODAY... NATION’S LARGEST PUBLICSCHOOL SYSTEM WILL TEMPORARILYSTOP IN-PERSON LEARNING.NEW YORK CITY MAYOR BILL DEBLASIO SAYS THE CITY IS DOINGTHIS TO TRY TO STOP THE SPREAOF THE CORONAVIRUS.IN-PERSON LEARNING WAS SUSPENDEDAFTER THE CORONAVIRUS POSITIVITRATE REACHED 3-PERCENT CITYWIDE.HOWEVER... VIRTUAL SCHOOL MAYNOT BE AS TOUGH THIS GO AROUND.AS OF THE END OF OCTOBER, O




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