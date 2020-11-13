New York City to stop in person learning
New York City to stop in person learning
New York has decided to place their children online temporarily as they see a cases rise in the state.
UNDERWAY TO RETAIN ALL THESE NEWANGLERS AND BOATERS.TODAY... NATION’S LARGEST PUBLICSCHOOL SYSTEM WILL TEMPORARILYSTOP IN-PERSON LEARNING.NEW YORK CITY MAYOR BILL DEBLASIO SAYS THE CITY IS DOINGTHIS TO TRY TO STOP THE SPREAOF THE CORONAVIRUS.IN-PERSON LEARNING WAS SUSPENDEDAFTER THE CORONAVIRUS POSITIVITRATE REACHED 3-PERCENT CITYWIDE.HOWEVER... VIRTUAL SCHOOL MAYNOT BE AS TOUGH THIS GO AROUND.AS OF THE END OF OCTOBER, O