7 First Alert Forecast 1120 Noon
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 03:03s - Published
7 First Alert Forecast 1120 Noon
AFTERNOON: 60CONTINUED WINDY &MILDSATURDAYMORNING: 40AFTERNOON: 43MOSTLY CLOUDY ANDCOOLERSUNDAYMORNING: 37AFTERNOON: 39COLDER WITH AAUTUMNLEWANDOWSKI ISTRACKING YOUR 7FIRST ALERTFORECAST.FRIDAYMORNING: 55AFTERNOON: 60CONTINUED WINDY &MILDSATURDAYMORNING: 40AFTERNOON: 43MOSTLY CLOUDY ANDCOOLERSUNDAYMORNING: 37AFTERNOON: 39COLDER WITH ARAIN/SNOW MIXFRIDAYMORNING: 55AFTERNOON: 60CONTINUED WINDY &MILDSATURDAYMORNING: 40AFTERNOON: 43MOSTLY CLOUDY ANDCOOLSUNDAYMORNING: 37AFTERNOON: 39COLDER WITH ARAIN/SNOW MIX