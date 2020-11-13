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American Music Awards set to air on 23ABC News

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:37s - Published
American Music Awards set to air on 23ABC News
American Music Awards set to air on 23ABC News

MAJORITY OF YOUR DEFENSIVESTARTERS WHICH MAY BE THE CASECOME SUNDAY.WHILE THERE MAY BE A LOT OF TALKHAPPENING AHEAD OF THIS AFC WESTRIVALRY GAME AND AGAINST CARR.

..THAT WON'T HAVE ANY IMPACT ONTHE 7-YEAR VET.LISTEN TO D-C AND DON'T LISTENTO ALL THAT OUTSIDE NOISE.

..FOR 23 ABC SPORTS, I'M KARIOSEP.ALSO IN THE SPOTLIGHT THISWEEKEND IS THE AMERICAN MUSICAWARDS.ALSO IN THE SPOTLIGHT THISWEEKEND IS THE AMERICAN MUSICAWARDS.BILLIE EILISH WILL RETURN TO THESTAGE TO DELIVER A WORLDPREMIERE OF HER SONG "THEREFOREI AM."A NUMBER OF GUESTS ARE EXPECTEDTO TAKE THE STAGEINCLUDING - JENNIFER LOPEZ,B-T-S, BAD BUNNY, MEGAN THESTALLION AND MORE.TARA HENSON WILL HOST THE SHOW..AND SHE SPOKE ABOUT HERPLANS FOR THE NIGHT.WE NEED THIS RIGHT NOW.

WE NEEDTHISSHOW.

I DON'T WANT TO DEAL WITHPOLITICS, WE'RE JUST GONNA HAVEFUN!?THE SHOW STARTS TOMORROW AT 8P.M.

AND YOU CANWATCH RIGHT HERE ON 23ABC.OUR WAIT TO HEAR FROM THEBAKERSFIELD ORCHESTRA AND




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