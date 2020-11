PCR, antigénique, salivaire... : Quel test choisir ? Video Credit: Wibbitz Top Stories - Duration: 00:58s - Published 7 minutes ago PCR, antigénique, salivaire... : Quel test choisir ? PCR, antigénique, salivaire... : Quel test choisir ?. Les autorités de santé préconisent depuis leur arrivée les tests PCR suivis, si nécessaires, d'un test sérologique pour savoir si le patient a déjà été infecté par le passé . Mais de nouveaux tests, plus pratiques à mettre en place, pourraient faire leur apparition malgré une précision réduite, les tests antigéniques. Les tests antigéniques ont un grand intérêt si on va dans un Ehpad, si on va dans une collectivité et qu’on veut voir si le virus circule, Docteur Richard Handschuh, médecin à Paris. La Haute autorité de santé (HAS) avait conseillé, dès septembre, de n'utiliser ce test que dans des situations particulières où les tests PCR ne pouvaient pas être menés. La HAS ne se prononce pour l’instant pas sur leur utilisation en dépistage, Haute autorité de santé (HAS). Des tests salivaires sont également en conception mais plusieurs études de la HAS ont remis en cause son efficacité avec environ 3 cas sur 4 non détectés 0

