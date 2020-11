WAAY 31 en español 25 de noviembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 6 minutes ago WAAY 31 en español 25 de noviembre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este miercoles 25 de noviembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. El estado actualizo su mapa de riesgo hoy. La mayoria del estado todavia esta bajo un riesgo moderado a alto. Como pueden ver la situacion mejoro mucho comparado a la semana pasada donde la mayoria de la parte norte de alabama estaba en una zona roja. Ahora el condado de lauderdale es el unico condado clasificado estar bajo un riesgo muy alto. El estado aÑadio casi 2 mil 500 casos nuevos desde ayer. Ahora hay un total de mas de 239 mil casos en el estado. Eso incluye casos confirmados y probable. Mas de 3 mil 200 personas tambien fallecieron del virus. El estado tambien aÑadio 61 nuevos pacientes con coronavirus desde ayer! Ahora hay un total de mil 483 pacientes con covid. Es el numero mas alto desde agosto! En mientras tanto el numero de pacientes con covid en el sistema de hospitales de huntsville bajo. Ahora hay 264 pacientes en la parte norte de alabama. Es 6 menos comparado a ayer. Pero el numero de pacientes en las unidades de cuidados intensivos subio a 74. Cual es 6 mas comparado a ayer. 28 de esos pacientes estan usando ventiladores. Personas a traves la parte norte de alabama estan demandando por pruebas de coronavirus antes de viajar para el dia de accion de gracias. El centro "med-plus" en florence administro pruebas para cientas de personas. Como 150 a 250 personas fueron a la clinica cada dia esta semana. La clinica va estar abierta maÑana desde las 7 a 11 de la maÑana. Mientras una prueba negativa puede causar que uno se sienta mas seguro -- expertos de salud advierten que eso no es necesariamente el caso. El virus tiene un periodo de incubacion de 14 dias. Asi que uno puede dar negativo y despues enseÑar sintomas y dar positivo en los proximos dias. Y todas las personas que estuviste en contacto ahora fueron expuesto al virus! Oficiales recomiendan que uno este bajo cuarentena por 2 semanas si fueron expuesto al virus. Esto incluye si recibieron una prueba y dieron negativo. A pesar de advertencia de oficiales de salud -- miles de personas a traves el pais viajaron hoy para el dia de accion de gracias . Triple a pronostico por lo menos 5 millones menos viajantes este aÑo comparado al aÑo pasado cuando 55 millones de personas viajaron. Es la disminucion mas grande en un aÑo desde la gran recesion en el 2008. La razon es obviamente la pandemia. 95 por ciento de viajantes manejaron. Pero aeropuertos esperan un record numero de viajantes este domingo. Expertos de salud estan preocupados que el numero de personas viajando puede causar otra ola de coronavirus a traves el pais. Pero si hay esperanza. Es posible que una vacuna sea aprobada en las proximas semanas. Waay 31's maria leal reporta sobre algunos empleadores quien estan considerando hacer la vacuna mandatoria para sus empleados. El entrenador de futbol americano de la universidad de alabama nick saban dio positivo de coronavirus! Saban dice sintomas muy leves y se siente bien. La universidad dijo no piensan que esta prueba es una falsa positiva como lo que ocurrio en octubre. Saban esta bajo cuarentena en su hogar. Esto significa que saban no va poder estar en el juego contra auburn este fin de semana. El cordinador ofensivo del equipo va tomar el lugar de saban. Al regresar.... lo ultimo en la investigacion de un fuego que mato una familia el aÑo pasado. Lo que oficiales piensan comenzo el fuego fatal. Oficiales dicen que el fuego mortal en un hogar mobil en el condado de dekalb fue un accidente. Oficiales de la oficina del sheriff reportan que el fuego comenzo en una estufa de leÑa en la sala del hogar. 5 personas fallecieron en ese fuego cual ocurrio en diciembre del aÑo pasado. Kayla jackson y sus 3 hijos fallecieron en el fuego. El novio de kayla cody dove tambien fallecio. Un profugo finalmente esta en la carcel. Oficiales federales arrestaron a william michael en tennessee la semana pasada. Oficiales del condado de limestone trataron de arrestarlo el noviembre del aÑo pasado por romper condiciones de su libertad condicional. Durante el esfuerzo -- autoridades dicen que michael trato de atropellar a un oficial y arrastro a otro oficial. En estos momentos -- no es claro cuando michael va ser extraditado a alabama. Esta siendo acusado de asalto. Es un dia muy triste para fanaticos de futbol al rededor del mundo. El astro argentino diego armando maradona fallecio hoy en su casa en argentina. El tenia 60 aÑos. Oficiales dicen que maradona sufrio de un paro cardio- rrespiratorio. Esto viene tras una cirugia cerebral al principio del mes. El gobierno argentino decret tres das de duelo nacional. Maradona ser velado a partir de maÑana en el ingreso de la casa rosada -- cual es la residencia oficial del presidente en argentina. El exjugador del napoli y de argentina, es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del futbol munidal. La organizacion manna house va distribuir comida para el dia de accion de gracias. Va ocurrir en el centro rock family worship desde medio dia hasta las 1 de la tarde. Las cenas van a ser para llevar. Y van a tener un servicio de drive-thru. Pero si pueden cenar adentro del centro. Uno tendra que usar mascaras. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles en espaÑol incluyendo porque oficiales dicen que una vacuna de coronavirus no estara disponible para mujeres embarazadas o niÑos. Vamos a traerte las ultimas noticias en espaÑol cada dia de lunes a viernes. Hasta maÑana.





