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Purdue Pharma pleads guilty

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:35s - Published
Purdue Pharma pleads guilty
Purdue Pharma pleads guilty to criminal charges involving the opioid crisis.

WEEKEND...AHEAD OF GEORGIA’S RUNOFF ELECTION ON TUESDAY.PURDUE PHARMA PLEADS GUILTY...ADMITTING ITS ROLE IN THENATION’S OPIOID EPIDEMIC.THE FELONY CHARGES INCLUDECONSPIRACY TO DEFRAUD THE UNITEDSTATES AND TWO COUNTS OFCONSPIRACY TO VIOLATE THEFEDERAL ANTI- KICKBACK STATUE.PURDUE PHARMA ADMITTED TOVARIOUS CLAIMS INCLUDING...WITHHOLDING INFORMATION ABOUTOXYCONTIN FROM THE FEDERAL DRUGADMINISTRATION... OFFERINGPAYMENTS TO HEALTH CARE WORKERSIN ORDER TO WRITE MORE OXYCONTINPRESCRIPTIONS... AND ALLOWINGFOR THE DRUG TO BEOVERPRESCRIB




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