Cena de Acción de Gracias en el Torres Shelter Video Credit: KHSL - Published 2 minutes ago Cena de Acción de Gracias en el Torres Shelter El albergue para personas sin hogar en Chico, Torres Shelter, tuvo una cena de “Thanksgiving” para sus huéspedes. 0

shares ShareTweetSavePostSend Telemundo. TambÉn aqÍ en chico, el albergue torres shelter sirvÓ una cena caliente del accÓn de gracias a sus Ás de 100 hÉspedes. Nuestra compaÑera kristian lopez acudÓ esta tarde para ver Ómo se desarrolÓ este Ía festivo en el albergue. Kristian: los trabajadores en el torres shelter dicen que esÁn viendo mucho apoyo de la comunidad este Ía de accÓn de gracias. Y hable con una mujer que se esÁ quedando aqÍ y esÁ muy agradecida. Kristian como se siente al ver el apoyo? Jacqueline cruz: me siento muy feliz jacqueline cruz tiene un mes viviendo en el torres shelter pero dice que ha tenido todo lo que necesita. Jacqueline: yo ciento que somos una familia y todo es una bendicÓn. Kristian: como esÁn celebrando hoy? Jacqueline: estamos celebrando con pavo y muchas gracias en todo. Toda la comida fue donada por miembros de la comunidad en chico que queÍan asegurarse que las personas en el torres shelter pasaran un Ía especial. Es algo muy bonito que la gente quiere ayudar y quiere que tengamos un dia feliz, y sin el apoyo no creo que todo esto haiga pasado. Jacqueline: mi mensaje es algo que mi abuelita siempre me ha dicho. No hay mal que por bien no venga. Y a todos les digo feliz dia del pavo y que se la pasen muy bien. Kristian y los trabajadores dicen que vieron Ás donaciones este aÑo comparado con aÑos pasados. Reportando en chico kristian lopez accÓn noticiero telemundo.





You Might Like