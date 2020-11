Carrera 5K “Run for Food” se llevó a cabo de manera virtual Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Carrera 5K “Run for Food” se llevó a cabo de manera virtual La carrera anual “Run for Food” del Jesus Center no se llevó a cabo, como de costumbre, en el parque Bidwell. Este año fue en los vecindarios de los participantes. 0

shares ShareTweetSavePostSend Hoy se lleÓ a cabo la decimoquinta edicÓn anual la carrera run for food pero este aÑo fue virtual. Facebook video intro... good morning el maestro de ceremonias del evento anuncÓ el inicio de la carrera a las 9 en punto esta maÑana. La transmisÓn en vivo fue desde el banco golden valley en chico. Este aÑo, se le pidÓ a los participantes a correr en sus propios vecindarios en lugar del entorno tradicional del parque bidwell. Hablamos con uno de los participantes y le preguntamos porque decidio participar este aÑo. Yo estoy corriendo hoy nadamas para ayudar a la gente. Esta es mi version primera. A mi me gusta ayudar a la gente y por eso estoy corriendo. Este es video de gabriel durante su recorrido de 5 kilometros. Dijo que corrio el tramo completo y empezo a las 9 de la maÑana. Todo el dinero recaudado seÁ usado para alimentar a las personas sin hogar gracias





