Poca afluencia en aeropuertos de San Francisco y Sacramento El día antes de Thanksgiving los aeropuertos de San Francisco y Sacramento mostraron poca afluencia de viajeros.

shares ShareTweetSavePostSend Triple a dice que cincuenta millones de estadounidenses viajaÁn esta temporada navideÑa, pero en el aeropuerto de san francisco... es una imagen muy diferente. En el interior, los quioscos de venta de boletos esÁn reforzados con plexigÁs y los agentes protegidos con cubrebocas. Incluso la Ínea de seguridad tsa, que en aÑos pasados era muy larga, este aÑo ha estado tranquila. Triple a dice que las cifras de viaje de este aÑo solo bajaron un 10 por ciento que antes de la pandemia, pero el aeropuerto de san francisco lucio vacÓ. Solo el 40 por ciento de los vuelos que teÍan estan operando. ## y en el aeropuerto internacional de sacramento, los representantes dijeron que anticipan ver una disminucion de viajeros del 50 por ciento. Estas son imagenes del miercoles, un dia tradicionalmente muy ajetreado por ser el dia antes de thanksgiving, pero este aÑo estaba casi vacio. Los representantes del aeropuerto dicen que anticipan que de hoy y hasta el Ábado este todavia menos ocupado y domingo con un poco mas





