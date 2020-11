Flujo constante de compradores en el Chico Marketplace Video Credit: KHSL - Published 12 minutes ago Flujo constante de compradores en el Chico Marketplace Durante el viernes negro hubo flujo constante de consumidores buscando ofertas en el centro comercial Chico Marketplace. 0

shares ShareTweetSavePostSend Las 5 de la ma?ana. ### en el mall de chico o chico marketplace estuvo con una cantidad decente durante el ?a. Se puede ver en el video el mall con bastante afluencia de personas buscando las ofertas del viernes negro. Las tiendas estaban limitando el aforo para poder tener suficiente espacio adentro generando las filas afuera de la tienda. Algunos dicen que, aunque las cosas se ven diferentes, esto trajo una sensac?n de normalidad. Los gerentes del centro comercial dicen que definitivamente no es? Tan ocupado como en a?os anteriores, pero han visto una multitud constante durante todo el ?a. Muchas tiendas han estado distribuyendo sus ofertas durante toda la semana para evitar las muchedumbres. El mall esta? Abierto hasta las





