Abre el jardín de luces en Turtle Bay en Redding Video Credit: KHSL - Published 8 minutes ago Abre el jardín de luces en Turtle Bay en Redding El jardín de luces navideñas del Parque de Exploración Turtle Bay ya abrio sus puertas al público. Estará disponible hasta el 27 de Diciembre. 0

hoy es el debut del jardín de luces del parque de exploración turtle bay en redding. El jardín de luces es parte del proyecto de identidad de redding. La ciudad ha estado instalando las luces desde julio. Ha sido un proyecto en planeación por dos años. Este es el primer año que la comunidad podrá disfrutarlo. El espectáculo de luces estará disponible hasta el 27





