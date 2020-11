Tiempo completo para el resto del fin de semana Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Tiempo completo para el resto del fin de semana Temperaturas frescas persisten este fin de semana. En Chico y en Redding, los números se mantendrán estables con temperaturas en los 60s. Por el momento no existe la posibilidad de lluvia los próximos siete días en Chico y en Redding. 0

shares ShareTweetSavePostSend Se pronostican condiciones secas con tardes suaves y noches frescas durante el fin de semana. Las condiciones secas, suaves y posiblemente de viento son esperado alrededor de la mitad de la p?xima semana. Se pronostican condiciones secas con tardes suaves y noches frescas durante el fin de semana. Las condiciones secas, suaves y posiblemente de viento son esperado alrededor de la mitad de la





You Might Like

Related videos from verified sources Temperaturas máximas para el viernes



Este fin de semana, prepárense porque las temperaturas disminuyen. Atreves del norte de California, temperaturas fluctúan entre los 40 y altos 60s. La parte del valle y zona montañosa,.. Credit: KHSL Published 2 hours ago Condiciones secas para el resto de esta semana



El resto de la semana tendremos condiciones templadas con temperaturas en los 60’s. Durante la noche, las temperaturas bajan drásticamente estando a solo pocos grados del punto de.. Credit: KHSL Published 1 day ago Tiempo completo nos trae temperaturas frescas



Con el inicio de semana, las temperaturas fluctúan entre los 60s y 80s. Cielos se mantiene soleados, con un poco de nubosidad en ciertas partes de la región. Existe la posibilidad de lluvia.. Credit: KHSL Published on November 3, 2020