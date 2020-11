WAAY 31 en español 27 de noviembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 4 minutes ago WAAY 31 en español 27 de noviembre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este viernes 27 de noviembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Los estados unidos supero 3 millones de casos de coronavirus hoy. Y el dia de accion de gracias esta dejando una preocupante proyeccion. El cdc proyecta miles de muertes en las proximas semanas. Proyectan que los numeros puedan llegar a por lo menos 294 mil muertes el 19 de diciembre. Cual significa que 30 mil personas en el pais que estan vivos para el dia de accion de gracios podrian fallecer antes de la navidad. La universidad de washington proyecta 845 personas prodan fallecer antes del 19 de diciembre. Ahora mismo hay 3 mil 240 muertes de covid en el estado. Alabama a?adio 917 casos desde ayer. Ahora hay casi 243 mil casos confirmados y probable en el estado. Una residencia de ancianos en huntsville establecio una nueva unidad de covid tras varios casos positivos en sus residentes. "diversicare of big springs" dice que estan cuidando a 16 residentes con coronavirus. Es el mismo numero de residentes que la facilidad reporto en agosto! Oficiales de la residencia estan en contacto con la cdc y el departamento de salud de alabama. Visitacion esta limitada. Un comite del cdc votar el prximo martes para definir quines sern las primeras personas en recibir la vacuna contra el covid-19. Claro eso es cuando el fda apruebe una vacuna. El borrador de las recomendaciones indica que los trabajadores de la salud deberan ser los primeros en recibir la vacuna. Otros posibles elegidos seran aquellas personas con mayor probabilidad de contraer, propagar y desarrollar una enfermedad grave a causa del virus, como los residentes de hogares de ancianos. El comite tambien discutira como monitorear la seguridad despus de la asignacin de la vacuna. Las escuelas de la ciudad de madison van a cambiar a un horario escalonado el lunes. Donde estudiantes estan tomando clases en person y virtualmente. Una madre expresa sus preocupaciones. Ahora que regresa a un formato virtual, efectivamente todo lo que estn abarcando en la escuela presencial no se abarca, solamente es temas parciales en los cuales les dejan tareas, ellos se quedan con dudas, no las aclaran y al final no se responde un desarrollo intelectual completo de los ni?os, "al volver a la escuela, tanto sea mejorado en su desarrollo intelectual, su desarrollo fsico porque los ni?os que estn en un ambiente virtual no tienen comunicacin, no tienen este aprendizaje de jugar y aprende "es muchsimo ms difcil porque uno como padre tambin tiene actividades. Tiene que uno ir a trabajar, tiene que arreglar las cuestiones tambin de los ni?os de cmo van a llegar a la escuela, quienes los van a recoger y ahora que solamente van a ser dos das que estn en casa, los mos que iban presencialmente los cincos das, ahora van a estar en casa tres dastenemos que ver que como nos vamos a organizar dentro de la actividad familiar tanto mi esposo como yo padres tienen hasta las 8 de la ma?ana el lunes para cambiar el metodo de aprendizaje para sus hijos en el proximo semestre. Estudiantes de escuelas secundarias de huntsville tambien van a comenzar un horario escalonado el lunes. El horario va estar en lugar hasta el descanso del invierno. Otra vez -- este cambio solo impacta estudiantes de la secundaria. . Padres con estudiantes en las escuelas del condado de madison tienen hasta el 7 de diciembre para cambiar a clases virtuales o tradicionales. El cambio va entra en vigor para el proximo semestre cual comienza el 18 de enero. Si padres no hablan con sus escuelas -- los estudiantes van a permanecer en el metodo de aprendizaje que estan ahora para el proximo semestre. En verdad si hay un app para todo. Al regresar el app que permite la vigilancia de coronavirus. Un ni?o de 3 a?os esta recuperando despues que oficiales dicen que se disparo el mismo en la cara. El tiroteo ocurio en un hogar en la comunidad de isbell antes del mediodia hoy. Cual esta localizado afuera de russellville. La oficina del sheriff del condado de franklin reporta que el tiroteo fue accidental -- pero todavia estan investigando. El ni?o fue llevado al hospital en birmingham. Se espera que recupere bien. Un hombre de lacey's spring fallecio en un accidente de carro. Ocurrio el miercoles por la noche en la autopista de 2-31 cerca de la calle de apple grove. Cual es como 3 millas sur de lacey's spring. Oficiales dicen que bartolo diaz-hidalgo fallecio. Oficiales piensa que es posible que el execeso de velocidad pudo ser la causa del acidente -- pero todavia esta bajo investigacion. Alabama ocupa el noveno lugar en el pais cuando viene a numero de prisioneros quien fallecieron de coronavirus. Las filas usan el numero de muertes por cada 10 mil prisioneros. Activistas dicen que condiciones de hacinamiento y la poblacion mayor en las prisiones son la causa de los resultados fatales. El departamento de correciones del estado dice que esta haciendo todo lo posible para proteger prisioneros. Un total de 32 prisioneros han fallecido en alabama por el virus. El estado tambien reporta casi 800 casos desde el comienzo de la pandemia. 77 de esos casos todavia son activos. Y 10 de esos casos activos esta en la facilidad en el condado de limestone. Esa facilidad ha reportado 68 casos y 2 muertos. La facilidad comunitaria del la parte norte de al tambien reporta that facility reported 68 total inmate cases and 2 deaths. The north alabama community-based facility also reported 85 cases in their inmate population. Waay 31's maria leal ahora reporta sobre un app que permite la vigilacia de sintomas de coronavirus. Alabama tiene su propio app de coronavirus llamado guidesafe. El app es gratis y te notifica si estuviste cerca ha alguien que dio positivo. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles en espa?ol incluyendo un detective quien discute la confesion de un sospecho en un caso sin resolver. Vamos a traerte las ultimas noticias en espa?ol cada dia de lunes a viernes. Hasta ma?ana.





