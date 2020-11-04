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'Blessing of the animals' event held in Jupiter

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:34s - Published
'Blessing of the animals' event held in Jupiter
Furry Friends hosted a free drive-by blessing for pets.

JUPITER.

FURRY FRIENDS HOSTEDA FREE DRIVE-BY BLESSING THISMORNING OUTSIDE THEIRBUILDING.

A CHAPLAIN FROM THEJUPITER POLICE DEPARTMENTSTOPPED EACH CAR AND BLESSEDTHE ANIMALS INSIDE, AND THEPEOPLE WHO OWN THEM.

FURRYFRIENDS GAVE EACH POOCH A STFRANCIS MEDAL."I KNOW PEOPLE REALLY LOVETHEIR ANIMALS AND THEY WANT TOGIVE THEM ALL THE BLESSINGSWHICH I THINK ALL OF US NEEDSO MUCH RIGHT NOW." FURRYFRIENDS SAYS THEY HELD THISFREE EVENT AS A WAY TO GIVEBACK TO THE COMMUNITY, ANDGIVE THANKS ON THIS SPECIALWEEKEND FOR THE PETS IN OUR




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Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:28Published