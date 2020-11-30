Biden selects all female communications team
Biden selects all female communications team
President Elect Joe Biden has put together an all female communications team for the White House.
ARE MAKING SURE THAT THE HOLIDAYSPIRIT FILLS THE HISTORIC HALLSOF THE WHITE HOUSE...THE PRESIDENT-ELECT IS STARTINGTO FILL OUT THE REST OF HISWHITE HOUSE STAFF.THE BIDEN CAMPAIGN HAS ANNOUNCEDIT’S NEW COMMUNICATIONS TEAM...LED BY THIS GROUP OF DIVERSEWOMEN.THEY INCLUDE FORMER WHITE HOUSECOMMUNICATIONS DIRECTOR FORTHEN-PRESIDENT OBAMA, JEN PSAKI,AND WHITE HOUSE VETERANELIZABETH ALEXANDER.
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