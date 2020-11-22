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2020 Election and transition updates

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:05s - Published
2020 Election and transition updates

2020 Election and transition updates

The latest on the results and transitioning after the 2020 Presidential Election.

WEBSITES SUSPECTED OF BEINGINVOLVED IN SOME TYPE OF COVIDFRAUD.ARIZONA HAS OFFICIALLY CERTIFIEDTHE 20-20 GENERAL ELECTION VOTEFOR PRESIDENT-ELECT JOE BIDEN.ARIZONA SECRETARY OF STATE KATIEHOBBS CERTIFIED THE ELECTIONRESULTS THIS MORNING.IT’S A BIG DAY FORPRESIDENT-ELECT JOE BIDEN.COMING OFF A BUSY WEEKEND...BIDEN ANNOUNCED NEW MEMBERS OFHIS ADMINISTRATIOHE IS SET TO RECEIVE HIS FIRSTPRESIDENT’S DAILY BRIEF -- ORP-D-B AS IT IS KNOWN.IT’S AN ANALYSIS ABOUT THETHREATS U-S LEADERS FACE TO RUNTHE COUNTRY AND KEEP IT SAFE.PRESIDENT TRUMP STILL HASN’TCONCEDED THE ELECTION -- BUT HEFINALLY RELENTED LAST WEEK ONALLOWING BIDEN ACCESS TO THEP-D-B.BIDEN’S TEAM ARE HITTING THEGROUND RUNNING, SHARING WHATTHEY’RE EXPECTED TO STARTWORKING ON.PSAKI says: "For our NationalSecurity and Foreign PolicyTeam, agency review will befocused on fact-findingstarting with the Covid responseand urgent national securityissues."BIDEN’S PRESS SECRETARY JENPSAKI IS AMONG THE ALL FEMALECOMMUNICATIONS TEAM HE ANNOUNCEDOVER THE WEEKEND.

THE TEA




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