WAAY 31 en español 30 de noviembre

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este lunes 30 de noviembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. El distrito de escuelas de la ciudad de huntsville cancelo todas las clases ma?ana tras un ataque cibernetico. Autoridades locales y federales estan investigando. Ellos estan tratando de determinar si cualquier informacion personal fue comprometida. Estudiantes, padres y empleados deben evitar el uso de los aparatos o plataformas de aprendizaje de la escuela . Ahora vamos a enfocarnos en el coronavirus en alabama. El estado a?adio casi 2 mil 300 casos nuevos. Ahora hay un total de casi 250 mil casos en alabama. Eso incluye casos confirmados y probable. Hospitalizaciones tambien llegaron a un record desde el comienzo de la pandemia! Hay mil 717 pacientes con coronavirus. Cual sobrepasa el record anterior en agosto por mas de 100 personas. Las unidades de cuidados intensivos en el hospital de decatur-morgan esta lleno! El hospital esta cuidando 60 pacientes con covid entre el hospital y su nueva unidad de covid. Oficiales esperan que la situacion empeore tras el fin de semana feriado. El alcalde de decatur reporto 244 casos nuevos este fin de semana. Pero el hospital planifica expandir su unidad de covid para poder aumentar su capacidad a 15 pacientes en vez de 8. Expertos instan a viajeros de accin de gracias a hacerse la prueba de covid-19. Waay 31's maria leal reporta. Moderna dice que va tener como 20 mil dosis de su vacuna disponible antes del fin del a?o. Ese numero va aumentar a hasta un billon de dosis en el proximo a?o. El fda tienen una reunion con moderna sobre su vacuna el 17 de diciembre. Tambien tiene una reunion con pfizer la proxima semana. Un comite del cdc se va reunir ma?ana. Miembros votarn para definir quines sern las primeras personas en recibir la vacuna contra el covid-19 cuando sea aprobada. El estado de alabama tambien esta trabajando en finalizar su plan de distribucion esta semana. Las escuelas del condado de madison van a cambiar a un horario escalonado este jueves. Estudiantes va a tener que intercambiar entre clases virtuales y en personas hasta el 18 de diciembre. Ahora mismo -- 5 escuelas en el distrito tienen sus clases completamente en linea. Esas escuelas continuaran virtualmente hasta que un principal anuncia un cambio. Otros distritos comenzaron su horario escalonado hoy. Como las escuelas de la ciudad de madison. El distrito dice que hizo el cambio por el aumento de casos y por no tener suficiente sustitutos . Todas las escuelas secundarias de la escuela de huntsville tambien cambiaron a un horario escalonado para el resto del semestre. Esto viene tras un aumento de casos. El distrito reporta 114 casos y mas de mil 500 personas bajo cuarentena en las ultimas 2 semanas. Una organizacion esta trabajando en ayudar estudiantes latinos prepararse para la universidad. Tenemos los detailles al regresar. Un criminal de georgia fue arrestado en el condado de dekalb. Oficiales arrestaron a timothy shumate la semana pasada en el area de "deer head cove". Tenia ordenes de captura para robo armado, invasion de hogares y asalto. No es claro cuando va ser extraditado a georgia. 2 personas fallecieron despues que un arbol se callo y destrozo su jeep. El accidente ocurrio en la calle de swearengin a las 5:30 de la ma?ana. Eso esta localizado afuera de grant. Oficiales identificaron las victimas como josua zeb vaughn y sarah megan carigg. Un joven sobrevivio el accidente y fue llevado al hospital para recuperar. Una organizacin de birmingham est ofreciendo un nuevo programa de preparacin profesional para estudiantes. La coalicin de inters hispano de alabama se ha asociado con personal de escaler -- cual es un programa nacional. La gerente del programa explica los beneficios. Hay veces de que jvenes, sobre todo latinos, necesitan una orientacin extra sobre qu opciones hay, como planear este camino en cuestiones financieras de becas, sobre dnde buscar universidades, que profesin tal vez ellos pueden explorar un poquito ms, "en alabama, tenemos ahorita una primera generacin que est yendo a la universidad. Entonces muchos de ellos, sus paps tal vez no saben cmo orientarlos, los consejeros tambin igual en escuelas estn abrumado sobre cmo orientar un poquito ms los estudiantes latinos aqu en alabama, "nosotros lo que vamos a hacer en escalera es no solo apoyarlos a planear, pero tambin tratar de darles una experiencia de carreras profesionales antes de que ellos hagan decisiones, las clases se ofrecen de forma gratuita a partir del 19 de enero. Debido a la pandemia, las clases tendrn lugar semanalmente en zoom, pero estarn abiertas a estudiantes de todo el estado. La fecha lmite para solicitar clases es el 15 de diciembre. Ma?ana es el ultimo dia para solicitar una beca comunitaria de la universidad de northeast alabama community college. La beca est dise?ada para ayudar a los residentes locales a prepararse para una nueva carrera o regresar a la universidad despus de un descanso prolongado. Estudiantes recibiran una clase gratis por cada clase que se registran. Debe ser un estudiante nuevo o no deben haber sido inscritos en la universidad en los ultimos 2 a?os. Pueden encontrar detalles sobre esa beca o del programa de hica en nuestra pagina de web waay tv punto com. Vamos a traerte las ultimas noticias en espa?ol cada dia de lunes a viernes. Hasta ma?ana.





