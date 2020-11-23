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Amy Adams responds to criticism of 'Hillbilly Elegy'
Amy Adams has defended her critically panned new movie Hillbilly Elegy.
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