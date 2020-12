Iluminaran árbol de Navidad de manera virtual Video Credit: KHSL - Published on December 2, 2020 Iluminaran árbol de Navidad de manera virtual La Asociación de Negocios del Centro de Chico, DCBA, tendrá un evento virtual para iluminar un árbol de navidad en la plaza del centro el viernes. 0

shares ShareTweetSavePostSend Virtuales. ### por su parte la ciudad de chico es? Avanzando con el plan de iluminar el arbol de navidad comunitario de manera virtual este viernes. La asociac?n de negocios del centro de chico informo que la celebrac?n en la plaza de la ciudad va incluir un programa corto de ?sica y la llegada de santa para alumbrar el rbol. Este a?o el?rbol contara con ?s de dos mil luces led. La ceremonia comienza a las seis. Usted lo puede ver en la pagina de facebook de la asociac?n de negocios del centro o la ciudad





