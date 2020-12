Sentencian a hombre de Happy Valley por asesinato Video Credit: KHSL - Published 5 minutes ago Sentencian a hombre de Happy Valley por asesinato Un hombre de Happy Valley fue sentenciado a 50 años en prisión por el asesinato de su compañero de vivienda en Febrero del 2019. 0

shares ShareTweetSavePostSend De febrero.### esta ma?ana, un hombre del norte del estado comen? El primer ?a de una sentencia en pris?n larga, condenado por asesinato. Michael patrick o'connel del condado de shasta fue sentenciado el lunes a 50 a?os de pris?n. Este es un video de octubre cuando en el jurado decla? Culpable a o'connell de asesinato en primer grado por balear a su compa?ero de cuarto, adam mancebo en happy valley. Los investigadores dicen que o'connell admit? Usar una escopeta calibre 12 para disparar a su compa?ero en febrero





