Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

COVID-19 vaccine distribution plans being put in place

Video Credit: WCVB - Duration: 01:13s - Published
COVID-19 vaccine distribution plans being put in place
The state has to have its vaccination plan into officials by Friday.

MORNING TO EXPLAIN.JEN?REPORTER: GOOD MORNING.A CDC PANEL HAS NOW DECIDED WHOSHOULD GET A CORONAVIRUSVACCINE, AND WHEN.THE PRELIMINARY VOTE DECIDEDHEALTH CARE WORKERS AND NURSINGHOME RESIDENTS GET THE FIRSTDOSES, COMING IN TWO WEEKS.BUT WHO GETS THE VACCINE NEXTDEPENDS ON WHEN, AND HOW MUCH,VACCINE SUPPLY BECOMAVAILABLE.IF THE FDA APPROVES BOTH THEMODERNA AND PFIZER VACCINES,ROUGHLY 30 MILLION DOSES MAYBECOME AVAILABLE BY THE ENDTHE YEAR.THE FIRST GROUP WILL LIKELYSTILL BE GETTING VACCINATED INTOJANUARY.MOST PEOPLE WON’T GET A SHOTUNTIL SPRING




You Might Like

Related news from verified sources

GM preps to unveil plan to workers around COVID-19 vaccine distribution

GM has been talking with local leaders to coordinate COVID-19 vaccine distribution. GM will notify...
USATODAY.com - Published


Related videos from verified sources

COVID: California Works On Vaccine Distribution Plan [Video]

COVID: California Works On Vaccine Distribution Plan

With California set to receive its first COVID-19 vaccines in a matter of weeks, state health officials said the shots will be given out in phases. Renee Santos reports. (12/1/20)

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 01:43Published
Watch: Bhupesh Baghel mocks Modi govt over Covid vaccine l #HTLS2020 [Video]

Watch: Bhupesh Baghel mocks Modi govt over Covid vaccine l #HTLS2020

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel lashed out at the Modi government over the Covid vaccine distribution plans. Speaking at the 18th edition of the Hindustan Times Leadership Summit, Baghel..

Credit: HT Digital Content     Duration: 06:02Published
Survey: Majority of Marylanders plan to get COVID-19 vaccine; many not changing Thanksgiving plans [Video]

Survey: Majority of Marylanders plan to get COVID-19 vaccine; many not changing Thanksgiving plans

Survey: Majority of Marylanders plan to get COVID-19 vaccine; many not changing Thanksgiving plans

Credit: ABC 2 News WMAR     Duration: 02:22Published