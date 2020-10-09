Idaho Planning for Vaccine Distribution
WITH A COVID-19VACCINE ON THEHORIZON..
IDAHOLEADERS AREWORKING ON ADISTRIBUTION PLAN.AS WE'VEREPORTED, PFIZERAND MODERNA AREALREADY SEEKINGEMERGENCYAUTHORIZATIONFROM THE F-D-A.NOW IDAHO'SIMMUNIZATIONPROGRAM ISWORKING WITHLOCAL HEALTHDISTRICTS TOCREATE A ROLLOUTPLAN AFTERAPPROVAL.BECAUSE OF OURSMALL POPULATION...IDAHO'S INITIALALLOTMENT MAY BELIMITED."WE MAY RECEIVESOMEWHERE TO THETUNE OF 4800 DOSESINITIALLY FOR OURPUBLIC HEALTHJURISDICTION ANDTHOSE WILL GOPRETTY QUICKLY,AND THEREMEMBERING THISIS FOR THE PFIZERVACCINE WHICHREQUIRES SPECIALHANDLING AND ATWO DOSEVACCINE."PENDINGAPPROVAL... ATKINSSAYS PFIZERVACCINES COULDSTART ARRIVINGBEFORE THE END OFTHE MONTH.A PRIORITY LIST WILLDETERMINE WHOGETS ACCESS FIRST.