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Idaho Planning for Vaccine Distribution

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:51s - Published
Idaho Planning for Vaccine Distribution
Idaho Planning for Vaccine Distribution

WITH A COVID-19VACCINE ON THEHORIZON..

IDAHOLEADERS AREWORKING ON ADISTRIBUTION PLAN.AS WE'VEREPORTED, PFIZERAND MODERNA AREALREADY SEEKINGEMERGENCYAUTHORIZATIONFROM THE F-D-A.NOW IDAHO'SIMMUNIZATIONPROGRAM ISWORKING WITHLOCAL HEALTHDISTRICTS TOCREATE A ROLLOUTPLAN AFTERAPPROVAL.BECAUSE OF OURSMALL POPULATION...IDAHO'S INITIALALLOTMENT MAY BELIMITED."WE MAY RECEIVESOMEWHERE TO THETUNE OF 4800 DOSESINITIALLY FOR OURPUBLIC HEALTHJURISDICTION ANDTHOSE WILL GOPRETTY QUICKLY,AND THEREMEMBERING THISIS FOR THE PFIZERVACCINE WHICHREQUIRES SPECIALHANDLING AND ATWO DOSEVACCINE."PENDINGAPPROVAL... ATKINSSAYS PFIZERVACCINES COULDSTART ARRIVINGBEFORE THE END OFTHE MONTH.A PRIORITY LIST WILLDETERMINE WHOGETS ACCESS FIRST.




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