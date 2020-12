Der SEAT Leon e-HYBRID - Tägliche Fahrten von bis zu 60 Kilometern - E-Modus Video Credit: AutoMotoTV Deutschland - Duration: 02:21s - Published 4 minutes ago Der SEAT Leon e-HYBRID - Tägliche Fahrten von bis zu 60 Kilometern - E-Modus Hybridfahrzeuge starten standardmäßig im Elektromodus, den sie so lange beibehalten, bis die Batterie erschöpft ist. Ohne dass der Fahrer eine Auswahl treffen müsste, übernimmt daraufhin der Verbrennungsmotor. Ein solcher Wechsel erfolgt auch, wenn das Fahrzeug mehr Leistung benötigt oder eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet. „Der SEAT Leon e-HYBRID kann bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h im Elektromodus gefahren werden“, sagt Gerhard Lux, Leiter der Entwicklung von Hybrid- und Elektroantrieben bei SEAT. „Er eignet sich für tägliche Fahrten von 50 bis 60 Kilometern sowohl in Stadtgebieten als auch auf Schnellstraßen. Das Fahrzeug wäre dann ausschließlich im Elektromodus unterwegs.“ 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Related videos from verified sources New SEAT Leon e-HYBRID in Magnetic Tech Driving Video



A breath of fresh air for the compact hybrid vehicle segment: the new SEAT Leon e-HYBRID is now available. The drive of the Spanish compact takes over the combination of a highly efficient gasoline.. Credit: AutoMotions Duration: 02:16 Published 3 days ago New SEAT Leon e-HYBRID Design in Sportstourer Magnetic Tech



A breath of fresh air for the compact hybrid vehicle segment: the new SEAT Leon e-HYBRID is now available. The drive of the Spanish compact takes over the combination of a highly efficient gasoline.. Credit: AutoMotions Duration: 02:10 Published 6 days ago New SEAT Leon e-HYBRID in Desire Red Driving Video



A breath of fresh air for the compact hybrid vehicle segment: the new SEAT Leon e-HYBRID is now available. The drive of the Spanish compact takes over the combination of a highly efficient gasoline.. Credit: AutoMotions Duration: 03:08 Published 1 week ago