Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin contre le coronavirus de Pfizer Video Credit: Wibbitz Top Stories - Duration: 00:53s - Published 4 minutes ago Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin contre le coronavirus de Pfizer Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin contre le coronavirus de Pfizer. Matt Hancock, secrétaire d'État à la Santé du Royaume-Uni, a partagé la nouvelle sur Twitter. Le gouvernement a déclaré que le premier lot de 800000 vaccins sera disponible la semaine prochaine pour les travailleurs de la santé, les employés des soins à domicile et les personnes de plus de 80 ans. Le reste des 40 millions de doses commandées par le Royaume-Uni arrivera à un moment donné l'année prochaine. Selon NBC News, les vaccins de Pfizer et BioNTech ont été autorisés plus rapidement que tout autre dans l'histoire. Cela prend généralement 15-20 ans pour développer des médicaments similaires. Le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a assuré au public qu'aucun "coin n'a été coupé" pour déterminer l'efficacité et l'innocuité du vaccin 0

