किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश HT Digital Content - Duration: 03:13s - Published 4 days ago Video Credit:- Duration: 03:13s - Published किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश Kisan Andolan: हाल ही में संसद द्वारा पास कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले आठ दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको लकेर वे दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वे राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली आने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया है। वहीं, आज चौथे दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करने पहुंचे हैं। 0

