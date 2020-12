जनवरी में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे सुपरस्ट HT Digital Content - Duration: 03:02s - Published 7 minutes ago Video Credit:- Duration: 03:02s - Published जनवरी में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे सुपरस्ट हिंदी न्यूज़ › देश › जनवरी में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे रजनीकांत, ट्विट कर दी जानकारी, 31 दिसंबर को करेंगे घोषणा जनवरी में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे रजनीकांत, ट्विट कर दी जानकारी, 31 दिसंबर को करेंगे घोषणा लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Published By: Nootan Vaindel Last updated: Thu, 03 Dec 2020 02:06 PM rajnikanth तमिल सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं, उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि वह अगले साल जनवरी में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बारे में 31 दिसंबर को घोषणा की जाएगी। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने सोमवार को अपने फैन क्लब के राजनीतिक विस्तार - 'रजनी मक्कल मंद्रम' के जिला सचिवों से मुलाकात की थी और अपने राजनीति में आने को लेकर भविष्य की संभावना पर विचार किया था। 0

