Distrito Escolar Unificado de Happy Valley cambia a clases en línea Video Credit: KHSL - Published 3 days ago Distrito Escolar Unificado de Happy Valley cambia a clases en línea Con un correo electrónico autoridades del Distrito Escolar Unificado de Happy Valley en Anderson dieron a conocer el regreso de clases virtuales por el resto de la semana. 0

shares ShareTweetSavePostSend ## un cambio repentino a clases a distancia para el distrito escolar unificado de happy valley en anderson. En un correo elect?nico anoche hicieron el anuncio, el distrito informo que cambiaran a clases virtuales desde hoy hasta el viernes. La oficina no proporciono





