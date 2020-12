WAAY 31 en español 3 de diciembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 1 day ago WAAY 31 en español 3 de diciembre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este 3 de diciembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. El estado actualizo su mapa de riesgo de coronavirus. La mayoria de la parte norte de alabama esta bajo un riesgo alto o muy alto. Los condados de limestone y colbert tenian los riesgos mas bajos en la zona amarilla o un riesgo moderado. El condado de jackson tuvo el riesgo mas alto -- era el unico condado en la zona roja. Alabama reporto un record nuevo de casos en un solo dia. Alabama a?adio mas de 3 mil casos nuevos. Ahora hay mas de 260 mil casos probables y confirmados en el estado. 3 mil 400 personas han fallecido del virus. Hospitalizaciones tambien llegaron a un record nuevo por el cuarto dia corrido. Hay mil 827 pacientes con coronavirus en el estado. Es un aumento de 33 desde ayer. El presidente de la asociacion de hospitales de alabama dice que 1 en cada 3 pacientes en las unidades de cuidados intensivos en el estado tiene el coronavirus. . En la parte norte de alabama -- hay 338 pacientes con coronavirus. Es un aumento de 21 desde el martes. 85 de esos pacientes estan en las unidades de cuidados intensivos. Y 42 estan usando ventiladores. Trabajadores de salud locales suplican que todos tomen las precauciones necesarias para poder bajar el numero de pacientes. Pero si hay esperanza. Una vacuna contra el coronavirus puede ser aprobada en las proximas semanas. Trabajadores de salud y personas con el riesgo mas alto van a ser los primeros en fila para recibir esa vacuna. Waay 31's maria leal reporta lo que moderna esta haciendo para asegurar que la vacuna si es seguro para ni?os tambien. Alabama esta finalizando su plan de distribucion. La operacion warp speed dice que estados tienen hasta ma?ana para submitir su plan -- cual dice donde el estado planifica distribuir las vacunas. El estado espera recibir 112 mil dosis inicial de la vacuna cuando sea aprobada. Oficiales de salud en la parte norte de alabama dicen que no esperan una cuantidad grande. El ceo del hospital de huntsville dice que el quisiera recibir 30 mil dosis para vacunar sus empleados y personas vulnerables en el hospital. Pero el duda que van recibir hasta mitad de esa cuantidad. Estudiantes de las escuelas de huntsville van a regresar al salon el lunes. Esto viene tras un ataque cibernetico cual cancelo clases esta semana. Los estudiantes van a trabajar en asignaciones que no requierren tecnologia. Estudiantes virtuales pueden recoger sus asignaciones el lunes. Todo los estudiantes de las escuelas secundarias de huntsville van a regresar al salon el lunes. Pero el horario escalonado va continuar el martes. Padres de estudiantes en las escuelas del condado de madison tienen hasta el lunes para submitir el metodo de aprendizaje para sus hijos para el proximo semestre. Estudiantes tradicionales pueden escoger clases en linea. Mientras estudiantes virtuales pueden regresar al salon. Un hombre acusado de mentir de ser un prisionero de guerra para recibir beneficios aparecio en la corte hoy. Como se declaro y los nuevos cargos que el ahora enfrenta al regresar. El hombre acusado de mentir de ser un prisionero de guerra para recibir beneficios aparecio en la corte hoy. William travis tucker se declaro inocente. El gran jurado del condado de colbert esta acusando a tucker de robar valor y falsificacion. Esta tarde -- tucker esta enfrentando nuevas acusaciones. Oficiales del condado de lauderdale registraron su hogar esta tarde. Ellos tienen una orden de detencion para tucker. El ahora enfrenta nuevos cargos de robo de valor, robo de propiedad, posesion de un instrumento forjado y mas. El juez anterior del condado de limestone va ser condenado el martes. El estado va recomender una sentencia de 15 a?os. 5 de esos a?os en prision. Douglas patterson se declaro culpable de robar y abuso de los mayores. Una nueva iniciativa va ayudar desarollar negocios de propiedad minoria en las zonas rurales. La inciativa "holistic performance initative" o h-p-i se esta asociando con lideres de la comunidad para solicitar una beca del departamento de agricultura de los estados unidos. "estamos en un punto en este estado donde la poblacin va a seguir creciendo y lo que hemos visto tpicamente es que la poblacin latina en muchos lugares sigue creciendo, pero el nmero de negocios donde los due?os son minoritarios se queda bien bajo esta subvencin ayudara a proveer fondos para que holistic performance initiative da entrenamiento, liderazgo, y informacin bsica de como empezar un negocio, como desarrollarlo, como emplear nuevos empleados por la compa?a y entonces desarrollar la economa local donde se encuentre esta especfico emprendedor o emprendedora, "sean emprendedores, sean empresarios o personas que tengan negocios o sean lderes dentro de empresas establecidas, tener este tipo de persona que sean parte de este consejo asesor para proveer a holistic performance initiative ideas de como mejor alcanzar a las personas en la comunidad que seran de beneficio de tener este tipo de entrenamiento de negocio y de liderazgo una propuesta va ser presentada en la primavera. El grupo espera comenzar el programa en mayo o junio del proximo a?o. El programa podra crear hasta 150 empleos. Negocios peque?os en el estado tienen hasta ma?ana para solicitar ayuda del programa "revive plus" el estado ha recibido mas de 34 mil aplicaciones. Negocios peque?os -- organizaciones sin fines de lucros y organizaciones religiosas cualifican por la beca. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles en espa?ol incluyendo como una grupo cual esta celebrando sus reconocimiento s de los premios grammy! Tambien tenemos mas detalles sobre el programa y beca para ayudar negocios en el area. Vamos a traerte las ultimas noticias en espa?ol cada dia de lunes a viernes.





