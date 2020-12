Incendio de vivienda mortal ocurre en Yuba City Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Incendio de vivienda mortal ocurre en Yuba City Una persona muere y otra persona es hospitalizada luego de un incendio. Dos personas quedaron atrapas dentro de un hogar en llamas, mientras una tercera persona logro escapar con quemaduras menores. Los bomberos rescataron a la persona atrapada dentro del hogar, pero murió poco tiempo después. Tres bomberos también resultaron heridos. 0

Persona es? Muerta y otros hospitalizados luego de in incendio de vivienda mortal en yuba city. Alrededor de las seis de la tarde el m?rcoles, dos personas quedaron atrapas dentro de un hogar en llamas. Una tercera persona logro escapar con quemaduras menores. Una persona eventualmente escapo por una venta trasera. Los bomberos rescataron a la persona atrapada dentro del hogar, pero mur? Poco tiempo desp?s. Tres bomberos tamb?n resultaron heridos, pero se espera que tengan una recuperac?n





