Les soldes d'hiver seront reportés à la fin du mois de janvier Video Credit: Wibbitz Top Stories - Duration: 00:57s - Published 5 days ago Les soldes d'hiver seront reportés à la fin du mois de janvier Les soldes d'hiver seront reportés à la fin du mois de janvier. Habituellement, les soldes d'hiver commencent au début du mois de janvier mais plusieurs groupements de commerçants ont tenu à ce qu'ils soient repoussés. Le ministre délégué aux PME, Alain Griset, a pris la parole ce 4 décembre sur Sud Radio pour annoncer la décision. Je pense qu’aujourd’hui il est utile de reporter, donc les soldes commenceront le 20 janvier , Alain Griset, ministre délégué aux PME. La Confédération des commerçants de France (CDF) et les Commerçants artisans des métropoles de France (CAMF) s'étaient unis pour que le gouvernement entende leur revendication. Les stocks de ces magasins sont au plus hauts et payés depuis des semaines aux fournisseurs. Il est vital pour ces commerces de pouvoir vendre sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie, CDF-CAMF. Ce report est sensé combler les pertes dues aux confinements successifs et à la fermeture des commerces "non-essentiels" 0

