U.S. hits another coronavirus daily death record
U.S. hits another coronavirus daily death record
U.S. deaths from the outbreak eclipsed 3,100 in a single day, obliterating the record set last spring.
THE NUMBER OF COVID-19 CASESACROSS THE NATION ISN'T SLOWINGDOWN.
THERE ARE NOW MORE THAN14-MILLION CONFIRMED CASESNATIONWIDE.
THAT'S ACCORDINGTO THE LATEST NUMBER FROMN-B-C.
IT'S BEEN AN HISTORICWEEK FOR THE OUTBREAK WITH THEUNITED STATES HITTING GRIMMILESTONES.
FOR EXAMPLE, ONWEDNESDAY, THE NATIONCONFIRMED MORE THAN 27 HUNDREDDEATHS.
HEALTH EXPERTS WARNTHIS MAY GET WORSE AS THEYPREDICT A SURGE IN HOLIDAYTRAVEL RELATED CASES.SHIFTING THE FOCUS CLOSER TOHOME... THE STATE HEALTHDEPARTMENT REPORTED NEARLY11-THOUSAND NEW CASES ANDANOTHER 98 DEATHS.
THEPOSITIVITY RATE FOR NEW CASESDROPPED SLIGHTLY TO 8-POINT-1PERCENT.
IN PALM BEACH COUNTYIT'S 7-AND-A-HALF PERCENT.IT'S STILL HIGHER THAN THEFIVE PERCENT THRESHOLD HEALTHOFFICIALS WANT