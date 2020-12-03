Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

U.S. hits another coronavirus daily death record

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:42s - Published
U.S. hits another coronavirus daily death record

U.S. hits another coronavirus daily death record

U.S. deaths from the outbreak eclipsed 3,100 in a single day, obliterating the record set last spring.

THE NUMBER OF COVID-19 CASESACROSS THE NATION ISN'T SLOWINGDOWN.

THERE ARE NOW MORE THAN14-MILLION CONFIRMED CASESNATIONWIDE.

THAT'S ACCORDINGTO THE LATEST NUMBER FROMN-B-C.

IT'S BEEN AN HISTORICWEEK FOR THE OUTBREAK WITH THEUNITED STATES HITTING GRIMMILESTONES.

FOR EXAMPLE, ONWEDNESDAY, THE NATIONCONFIRMED MORE THAN 27 HUNDREDDEATHS.

HEALTH EXPERTS WARNTHIS MAY GET WORSE AS THEYPREDICT A SURGE IN HOLIDAYTRAVEL RELATED CASES.SHIFTING THE FOCUS CLOSER TOHOME... THE STATE HEALTHDEPARTMENT REPORTED NEARLY11-THOUSAND NEW CASES ANDANOTHER 98 DEATHS.

THEPOSITIVITY RATE FOR NEW CASESDROPPED SLIGHTLY TO 8-POINT-1PERCENT.

IN PALM BEACH COUNTYIT'S 7-AND-A-HALF PERCENT.IT'S STILL HIGHER THAN THEFIVE PERCENT THRESHOLD HEALTHOFFICIALS WANT




You Might Like

Related news from verified sources

Covid 19 coronavirus: One death every 30 seconds as America faces grim tipping point

Covid 19 coronavirus: One death every 30 seconds as America faces grim tipping point One American is dying of coronavirus every 30 seconds as the US reaches its highest ever daily death...
New Zealand Herald - Published

Record daily death toll in US as coronavirus cases surge

The US recorded over 3,100 Covid-19 deaths in a single day, obliterating the record set last spring,...
Belfast Telegraph - Published Also reported by •MarketWatchSBS


Coronavirus digest: US hits new record for COVID hospitalizations

As well as setting new daily records for infections and deaths, more than 100,000 people in the...
Deutsche Welle - Published


Related videos from verified sources

Big Daily Jump In COVID Cases Has New Jersey's Gov. Phil Murphy Alarmed [Video]

Big Daily Jump In COVID Cases Has New Jersey's Gov. Phil Murphy Alarmed

For the second day in a row, New Jersey is reporting record high COVID-19 cases, with 5,673 positive tests and 48 new deaths. CBS2's Meg Baker reports.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 02:39Published
COVID-19 In Indiana: Cases Begin To Surge To Near Records After Thanksgiving Decline [Video]

COVID-19 In Indiana: Cases Begin To Surge To Near Records After Thanksgiving Decline

After a decline in COVID-19 cases over the long Thanksgiving holiday, the daily numbers of new coronavirus infections are back near record levels in Indiana. Katie Johnston reports.

Credit: CBS Dallas Digital     Duration: 00:30Published
Record U.S. deaths prompt pleas for mask-wearing [Video]

Record U.S. deaths prompt pleas for mask-wearing

U.S. leaders urgently called on Americans to wear masks as deaths from the coronavirus set a single-day record with 2,861 deaths reported on Thursday, according to a Reuters tally of official data...

Credit: Reuters - Politics     Duration: 02:01Published