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Microsoft sells ugly Christmas sweaters

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:31s - Published
Microsoft sells ugly Christmas sweaters

Microsoft sells ugly Christmas sweaters

Microsoft is making one of the hottest pieces of fashion this holiday season.

The multinational technology company's ugly Christmas sweaters are selling like hot cakes.

COMPANY'S UGLY CHRISTMASSWEATERS ARE SELLING LIKE HOTCAKES.THE PRICE TAG ON THE PURPOSELYTACKY CLOTHING IS -$70-DOLLARS.MICROSOFT'S UGLY SWEATERS DOSERVE A GOOD PURPOSE.SOME OF THE FUNDS COLLECTEDTHIS YEAR WILL GO TOWARD THENON-PROFIT "GIRLS WHO CODE,"WHICH FOCUSES ON GETTING MOREFEMALES INVOLVED WITH COMPUTERSCIENCE.THANK YOU FOR MAKING US A PARTOF YOUR DAY.BE SURE TO WATCH 13 ACTION NEWSLIVE AT 3.HAVE A GREAT WEEKEND!




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