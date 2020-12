Restaurante se preparan para más restricciones Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Restaurante se preparan para más restricciones Cuando el Condado entre en la orden de quedarse en casa los restaurantes solo podrán ofrecer comida para llevar. El restaurante La Costa en Chico planea no despedir empleados, subsistiendo solo con órdenes para llevar. 0

shares ShareTweetSavePostSend Alrededor del 15 de diciembre.### cuando entremos en la nueva orden de quedarnos en casa, muchos sectores eco?micos tend?n que cerrar o modificar sus operaciones. Los restaurantes solo tend?n permitido ofrecer comida para llevar o por entregas. Los clientes no pod?n ni sentarse afuera con se permi?a en las g?as anteriores. En el restaurante la costa en chico nos dicen que aunque es un duro golpe para su negocio, piensan acatar las?rdenes. Claro que si di?cil para todos, para uno de restaurantero y para todos los que trabajan aq? Conmigo. Muy di?cil. Pos lo?nico que se hacer es puro restaurant, desde que ab? El restaurant. Pues a quedarse uno esperando nomas que ?s hacemos. El restaurante la costa dice que tienen cinco empleados y planean continuar trabajando con ellos para las ordesnes para llevar. Se?alan que es importante para ellos seguir empleandolos ya





