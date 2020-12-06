Video: Strong wind gusts still a threat as storm winds down
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A high wind warning is in effect along the coast until midnight, while a wind advisory is in effect inland.
BETWEEN THE -- BETWEEN RAIN ANDSNOW.YOU CAN SEE THE TEMPERATURES AREMARGINAL.THIS NOTE DOES NOT COME DOWNHARD ENOUGH, THE COLD AIR DOESNOT GET ALL THE WAY TO THEGROUND.THAT IS WHY WE SEE MELTING GOINGON.WHAT WILL HAPPEN?THE STEADIEST KNOW IS BETWEENNOW AND 8:00 AT NIGHT.ANOTHER HOUR AND A HALF OR SO.WE WILL SEE IT DIMINISH AS WEHEAD TOWARD MIDNIGHT.AFTER MIDNIGHT, THIS IS ALL GONEAND OUT OF YOUR PRETTY MUCH.IT WILL NOT BE A HARD FREEZE OUTTHERE, BUT THERE’LL BE A LOT OFSLUSH.INLAND AREAS, WE WILL SEE TOTALSRUNNING AROUND SIX TO 10 INCHESOF SNOW.IN THE CITY, ONE TO THREE.FOR THE CAPE AND ISLANDS, ITTAPERS OFF VERY QUICKLY.LOOK AT HOW MUCH LIQUID CONTENTWE ARE TALKING ABOUT.EVERYONE GETTING ABOUT 1, 1 .5INCHES OF RAIN.WINTER STORM WARNING CONTINUESUNTIL ABOUT 7 A.M.AS WE LOOK DOWN THE ROAD,TOMORROW 38 DEGREES, BREEZY ANDCHILLY.MONDAY IS COOL, SUNSHINE, 38.A STORM SYSTEM TUESDAY MAY THROWA FEW FLORES AT THE COAST.