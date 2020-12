Fatigué plus tôt ? Voici la raison scientifique Video Credit: Wibbitz Top Stories - Duration: 01:02s - Published 4 minutes ago Fatigué plus tôt ? Voici la raison scientifique Voici la raison scientifique pour laquelle vous êtes fatigué plus tôt. En plus de tout ce qui s'est passé en 2020, vous vous demandez peut-être aussi pourquoi vous êtes si fatigué à 17 h 30. Selon le psychologue S. Mason Garrison, l'hormone cérébrale, le cortisol, peut être responsable. Le cortisol est une hormone du stress qui régule également certains des cycles naturels, comme le sommeil, S. Mason Garrison, via Bustle. Et quand nous sommes dans un état constant de stress les niveaux deviennent élevés, S. Mason Garrison, via Bustle. Une étude de 2015 du journal «Psychologie biologique» a montré que les changements dans les niveaux de cortisol ont conduit à des perceptions faussées du temps. Combiné avec la fin de l'heure d'été, le le corps peut avoir des problèmes de régulation. Si vos rythmes sont décalés, commencez votre journée plus tôt ou en parler à un thérapeute peut vous aider 0

