American Airlines offering at-home tests to passengers
American Airlines offering at-home tests to passengers
American Airlines says it will offer at-home COVID tests to passengers to help people who decide to fly feel safe.
American Airlines will become the first airline to do so.
DECIDE TO FLY - FEEL SAFE.AMERICAN AIRLINES WILL BECOMETHE FIRST AIRLINE TO DO SO.IF YOU OPT IN- - -YOU PAY $129DOLLARS TO RECEIVE A KIT IN THEYOU TAKE OFF.SOME CITIES ACROSS THE COUNTRYACTUALLY ALLOW FOR SHORTERQUARANTINE PERIODS FORTRAVELERS WITH NEGATIVE TESTS.JUST A REMINDER- -THE CDC ISURGING AMERICANS NOT TO TRAVELRIGHT NOW.FOR A SIXTH MONTH IN A ROW- -HOUSING PRICES IN THE VALLEY