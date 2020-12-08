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American Airlines offering at-home tests to passengers

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:33s - Published
American Airlines offering at-home tests to passengers

American Airlines offering at-home tests to passengers

American Airlines says it will offer at-home COVID tests to passengers to help people who decide to fly feel safe.

American Airlines will become the first airline to do so.

DECIDE TO FLY - FEEL SAFE.AMERICAN AIRLINES WILL BECOMETHE FIRST AIRLINE TO DO SO.IF YOU OPT IN- - -YOU PAY $129DOLLARS TO RECEIVE A KIT IN THEYOU TAKE OFF.SOME CITIES ACROSS THE COUNTRYACTUALLY ALLOW FOR SHORTERQUARANTINE PERIODS FORTRAVELERS WITH NEGATIVE TESTS.JUST A REMINDER- -THE CDC ISURGING AMERICANS NOT TO TRAVELRIGHT NOW.FOR A SIXTH MONTH IN A ROW- -HOUSING PRICES IN THE VALLEY




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