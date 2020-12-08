American Airlines offering at-home tests to passengers

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American Airlines said on Tuesday it is expanding preflight COVID-19 testing for all U.S. destinations that have travel restrictions. This report produced by Emma Jehle. Credit: Reuters - Politics Duration: 00:56 Published 2 weeks ago It's Handcuffs For Couple Who Boarded Plane Knowing They Both Had COVID-19



Two Hawaii residents were arrested Sunday after getting on a flight home from San Francisco. According to Newser, the man and woman, both 46, boarded the plane knowing they were infected with the.. Credit: Wochit Duration: 00:35 Published 3 weeks ago