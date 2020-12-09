Jaimes Making Husker History
Jaimes Making Husker History
NU senior Brenden Jaimes set the Husker offensive lineman record with his 39th straight start at Purdue.
HUSKER HISTORYSATURDAY ATPURDUE...THE SENIORSTARTING HIS 39THSTRAIGHT GAME...THE MOST EVER BYA NEBRASKAOFFENSIVELINEMAN...JAIMES NOW TWOAWAY FROMJEREMIAH SIRLES'O-LINE RECORD OF41 STARTS...OVER AN N-UCAREER...JAIMES: "IT HAS BEEN ALONG 39 GAMES.I'LL SAY THAT.DID I SEE MYSELFSTARTING 39 EVER SINCEAFTER THAT?
NO,HONESTLY.I CAME TO NEBRASKA ATABOUT 265-270POUNDS AND TO STARTIN THE BIG TEN AS ANOFFENSIVE TACKLE ATTHAT WEIGHT IS NOTIDEAL.BUT FOR THE MOSTPART I FEEL LIKE I HELDMY OWN AND THENBUT FOR THE MOSTPART I FEEL LIKE I HELDMY OWN AND THENEVERY YEAR AFTER THATWAS JUST CONTINUINGTO BE A BETTER VERSIONOF MYSELF.NEBRASKA ANDMINNESOTASATURDAY 11 A-M ONFS-1...MEANWHILE,SATURDAY'S OHIOS