FAO Schwarz listed on AirBnB for one night only
FAO Schwarz listed on AirBnB for one night only
FAO Schwarz is listing its iconic Manhattan toy store on AirBnB for one night only.
One family will have free rein of the two-story, 20-thousand-square foot wonderland on Dec.
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ONE FAMILY WILL HAVE FREE REINOF THE TWO-STORY,20-THOUSAND-SQUARE FOOTWONDERLAND ON DECEMBER 21ST.THE FUN INCLUDES A SHOPPINGSPREE COURTESY AIR-B-N-B,BUILDING YOUR OWNREMOTE-CONTROLLED CAR, A MUSICLESSON ON THE ICONIC "GIANTDANCE ON PIANO," AND A FEAST.THE COST OF THE STAY IS ONLY 25DOLLARS, PLUS TAXES AND FEES.AN ONLINE LOTTERY FOR THE STAYBEGINS AT NOON ON DECEMBER 15THON AIR-B-N-B'S WEBSITE.GOOD MORNING LAS VEGAS-- ASSOON AS TODAY--THE U-