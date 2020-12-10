Raiders' Alec Ingold nominated for Walter Payton NFL Man of the Year Award
PRESTIGIOUS AWARD.THE SILVER AND BLACK ANNOUNCEDHE'S IN THE RUNNING FOR THEWALTER PAYTON MAN OF THE YEARAWARD.IT RECOGNIZES OUTSTANDINGCOMMUNITY SERVICE - AS WELL ASEXCELLENCE ON THE FIELD.SOME OF THE VIDEO WE'RE SHOWINGIS OF AT-HOME WORKOUTS HERECORDED TO HELP PEOPLE STAYFIT WHILE IN ISOLATION.THE FULL-BACK IS IN HIS SECONDYEAR AS A RAIDER.EACH TEAM NOMINATES ONE PLAYERFOR THE AWARD.INGOLD WILL NOW SPORT A SPECIAL"WALTER PAYTON - MAN OF THEYEAR" DECAL ON HIS HELMET.OFFICIALS SAY FACEBOOK ISDEVOURING ITS COMPETITION.