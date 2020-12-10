Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Raiders' Alec Ingold nominated for Walter Payton NFL Man of the Year Award

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:37s - Published
Raiders' Alec Ingold nominated for Walter Payton NFL Man of the Year AwardThe Las Vegas Raiders' Alec Ingold has been nominated for a prestigious award.

PRESTIGIOUS AWARD.THE SILVER AND BLACK ANNOUNCEDHE'S IN THE RUNNING FOR THEWALTER PAYTON MAN OF THE YEARAWARD.IT RECOGNIZES OUTSTANDINGCOMMUNITY SERVICE - AS WELL ASEXCELLENCE ON THE FIELD.SOME OF THE VIDEO WE'RE SHOWINGIS OF AT-HOME WORKOUTS HERECORDED TO HELP PEOPLE STAYFIT WHILE IN ISOLATION.THE FULL-BACK IS IN HIS SECONDYEAR AS A RAIDER.EACH TEAM NOMINATES ONE PLAYERFOR THE AWARD.INGOLD WILL NOW SPORT A SPECIAL"WALTER PAYTON - MAN OF THEYEAR" DECAL ON HIS HELMET.OFFICIALS SAY FACEBOOK ISDEVOURING ITS COMPETITION.




You Might Like

Related news from verified sources

Chiefs' Kelce among 32 finalists for Payton NFL Man of Year award

Chiefs' Kelce among 32 finalists for Payton NFL Man of Year award The Walter Payton NFL Man of the Year award recognizes an NFL player for outstanding community...
FOX Sports - Published


Related videos from verified sources

Vikings' Eric Kendricks Is Team's Nominee For 2020 Walter Payton NFL Man Of The Year [Video]

Vikings' Eric Kendricks Is Team's Nominee For 2020 Walter Payton NFL Man Of The Year

The Minnesota Vikings announced Thursday that linebacker Eric Kendricks has been named the team’s nominee for the 2020 Walter Payton NFL Man of the Year Award. Katie Johnston reports.

Credit: CBS Dallas Digital     Duration: 00:54Published