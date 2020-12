plan de regreso a clases Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago plan de regreso a clases plan de regreso a clases 0

Ahora este es el modelo que siguiran en enero, pero volveran a juntarse en febrero para reevaular la situation y posiblemente podrian decidir abrir las escuelas completamente. Joann bettencourt / directora de rosedale elementary: todo va muy bien, los alumnos estan felices estar aqui, la escuela es algo normal y estan contentos de estar aqui. Joann bettencourt es la directora de la escuela rosedale en chico. Dice que estan haciendo todo lo que pueden para apoyar a los padres que han estado enfrentando retos durante este ano escolar. Joann bettencourt / directora de rosedale elementary: dos horas es dificil, parece que tienen que regresar y recoger los alumnos pero dicen que vale la pena. Si aprueban volver abrir complemente estan listos para abrir completamente? Joann bettencourt / directora de rosedale elementary: cada cambio tiene sus dificultades pero con mas tiempo para organizarnos yo creo que estaremos bien. La mesa del distrito unificado escolar de chico se volvera a juntar el 3 de febrero, ahi decidieran como continuar con el resto del ano escolar. Continuar con este modelo o y posiblemente abrir completamente. Joann bettencourt / directora de rosedale elementary: los ninos estan felices de estar aqui y si siguen las reglas bien. Y segun la pagina web del distrito escolar unificado de chico, desde que las escuelas en chico volvieron abrir en octubre, han habido 80 casos del coronavirus total confirmados en estudientes y





