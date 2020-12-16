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FeedMore WNY has "urgent need" for volunteers to deliver meals for neighbors in need

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:57s - Published
FeedMore WNY has 'urgent need' for volunteers to deliver meals for neighbors in need

FeedMore WNY has "urgent need" for volunteers to deliver meals for neighbors in need

As the COVID-19 pandemic continues to cripple the economy and impact jobs, FeedMore WNY is facing an "urgent need" for volunteers to deliver meals.

ANDY AND IPROUDLY DELIVERMEALS FOR THEORGANIZATION.

2020KEEPS THROWINGCURVEBALLS ATFAMILIES ANDTHAT'S WHYFEEDMOREWESTERN NEWYORK CONTINUALLYRELIES ON THECOMMUNITY TOSTEP UP... SO ITCAN SERVE THOSEIN NEED.

SINCEMARCH... FEEDMORE HAS GAINEDNEARLY "THIRTY-TWO-HUNDRED"CLIENTS TO THEMEALS ON WHEELSPROGRAM.

SO THEURGENT NEEDRIGHT NOW IS FORVOLUNTEERS TODELIVER MEALS.IF YOU AREHEALTHY AND ABLE-- FEEDMOREWOULD LOVE YOURHELP.

YOU CANCALL THE NUMBERON YOUR SCREENAND VISIT THEWEBSITEFEEDMOREWNY-DOT-ORG/VOLUNTEER TOFIND OUT MORE.




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