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Santa visits babies at Bryan Health NICU

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 01:10s - Published
Santa visits babies at Bryan Health NICUSanta visits babies at Bryan Health NICU

AT BRYAN HEALTH.SANTA AND SOME OFHIS HELPERS VISITED20 OF THE SMALLESTPATIENTS AND THEIRFAMILIES.SOME FAMILIES AREAPART DURING THEHOLIDAYS.THIS YEAR, VISITORRESTRICTIONS INTHE PANDEMIC ARE ACHALLENGE FORTHEM TO BE WITHTHEIR LOVED ONES."HAVING A BABY, AFAMILY IN THE NICU ISONE OF THE MOSTSTRESSFUL TIMES FORANY FAMILY, ANYBODY.IT'S NOTHING THATANYBODY PREPARESFOR.NO ONE CAN EVER BEPREPARED FOR IT.IT'S IMPORTANT TOBRING SOME CHEER TOASSURE THEM THATTHEY'RE NOT ALONE.SANTA IS WITH THEM.THE WHOLECOMMUNITY SUPPORTSTHEM.BABIES CAN SPENDWEEKS OR MONTHSIN THE NICU AT ATIME.SANTA'S VISITHELPED BRINGSMILES TO THEFAMILIES.STILL TO COME ...AS YOU SHOP THE




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Credit: CBS 11 Dallas     Duration: 02:39Published