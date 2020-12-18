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Human Rights Campaign recognizes Henderson for commitment to equality

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
Human Rights Campaign recognizes Henderson for commitment to equalityHenderson is being recognized for its commitment to equality.

THE CITY BEING RECOGNIZED...FOR ITS COMMITMENT TOEQUALITY..THE HUMAN RIGHTS CAMPAIGN.....RANKING HENDERSON.....AS ONE OF THE MOST INCLUSIVEPLACES IN THE COUNTRY.....FOR THE L-G-B-T-Q COMMUNITY..FACTORS INCLUDE.....SERVICES BEING OFFERED TOMEMBERS......OF THE COMMUNITY..TIM BUCHANAN.....WITH THE MAYOR'S OFFICESAYS....HE IS PROUD..0:45 EVERYONE BENEFITS FROMBEING AS INCLUSIVE ASPOSSIBLE....IT'S THE KIND OFCOMMUNITY MOST OF US WANT TOLIVE IN..HENDERSON HAS ALSO BEENRECOGNIZED......AS ONE OF THE BEST AND SAFESTPLACES TO LIVE.....IN AMERICA..NORTH LAS VEGAS HOLDINGTHEIR...




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Credit: Newsflare STUDIO     Duration: 00:31Published