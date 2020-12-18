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AFC playoff picture

Video Credit: KMBC - Duration: 00:41s - Published
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HOLD YOUR PACKAGE FOR PICKUP.IF THERE’S ONE THING THE CHIEFSLIKELY DO NOT WANT TO FACE INTHE PLAYOFFS THIS YEAR.IT’S THE RAIDERS.WELL THANKFULLY KANSAS CITY GOTSOME HELP LAST NIGHT COURTESY OFTHE LA CHARGERS TRAILING BYTHREE IN OVERTIME CHARGERS QB.JUSTIN HERB HAS ABLE TO GET THEBALL ACROSS THE GOAL LINE ON THETHIRD DOWN AND GIVE LA THE WINTHE CHARGERS VICTORY DROPS THERAIDERS THE ONLY TEAM TO BEATTHE CHIEFS DOWN TO SEVEN ANDSEVEN.HERE’S A LOOK AT WHAT THIS DOESTO THE PLAYOFFS PICTURE.THE CHIEFS ARE STILL HOLDING ONTO THE TOP SPOT IN THE AFC ANDTHE CONFERENCE IS ONLY FIRSTROUND.BYE AND THEN THE LOSS IT’LL LASTNIGHT OF PUTS THE RAIDERS WHATAND A HALF GAMES OUT OF THEFINAL AVAILABLE PLAYOFF SPOTWITH A COUPLE WEEKS LEFT THESTILL STATISTICAL SITE 538 GIVES




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