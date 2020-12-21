12 Scams of the Holidays: Romance scams
12 Scams of the Holidays: Romance scams
It will cost you thousands - and crush your heart.
Romance scams are surging right now.
ROMANCE SCAMS ARE SURGING RIGHTNOW.SO BEFORE YOU BREAK YOUR BANKACCOUNT SEARCHING FOR LOVE--SCRIPPS REPORTER MALLORYSOFASTAII...HAS MORE ON THE RED FLAGS TOWATCH FOR ..AS WE WRAP UP OUR COUNT DOWN...OF THE 12 SCAMS OF THEHOLIDAYS.THIS TIME OF YEAR ..COUPLED WITH THE PANDEMIC HASMANY PEOPLE FEELING LONELY.DATING SITES HELP SINGLESCONNECT ..BUT IT'S NOT ALWAYS TO WHO YOUTHINK IT IS.D- IT'S LIKE THERES CLAWS IN..BUT IS SHARING HOW HIS 5-YEARRELATIONSHIP ENDED WITH HIMLOSING 15 THOUSAND DOLLARS.22:41-59 D // LOST THOUSANDS INROMANCE SCAM- ITS ITS HARD.I LOST HTE MONEY AND IT MESSEDUP EVERYTHING IN A FINANCIALWAY FOR ME, TRYING TO BUILD MYCREDIT BACK, JUST SO MUCH THATTHAT HAS SCREWED UP FOR ME HISBETTER JUDGMENT TAKING A BACKSEAT WHEN HE WAS ASKED TO BETHE GO BETWEEN FOR THIS WOMAN'SART BUSINESS.THE FBI LATER INFORMING HIM --HE WAS INVOLVED IN A MONEYLAUNDERING OPERATION.KEITH CUSTER, FBI BALTIMORE:16:24 THAT'S A HUGE PROBLEMCONTINUES TO BE A PROBLEM FBISPECIAL AGENT KEITH CUSTER SAIDROMANCE SCAMS ARE UP 30 TO 50START BY DOING A REVERSE GOOGLEIMAGE SEARCH ..AND LOOK FOR SCAMMERS TO MAKEUP EXCUSES ON WHY THEY CAN'TMEET IN- PERSON OR VIDEO CHAT.D- SAYING MY PHOEN IS BROKE ORMY CAMERA DOESN'T WORK, ANDNEVER SEND MONEY TO ANYONE YOUDON'T KNOW PERSONALLY.KC: 16:28 MORE PEOPLE ARE BEINGISOLATED AND ONLINE LOOKINGFOR COMPANIONSHIP SO NATURALLYTHAT FRAUD AND THOSE SCAMS AREGOING TO CONTINUEIF YOU THINK YOU MIGHT BE AVICTIM OF A ROMANCE SCAM...CONTACT THE LAS VEGAS F-B-IOFFICE...OR FILE A REPORT ONLINE.COMING UP -- AN INCREDIBLE